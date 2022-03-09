За минувшие мартовские выходные пограничные пункты пропуска в регионе пересекли более 23 тысяч граждан, эвакуированных с территории ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Так, 6 марта в Ростовскую область прибыли свыше 6500 человек, 7 марта — свыше 6 тысяч человек, 8 марта — 4500 граждан, 9 марта — около 6 тысяч человек.

Часть этих людей размещаются в пунктах временного размещения (ПВР). Сейчас в регионе работают 95 ПВР.