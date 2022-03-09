Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовскую область ежедневно прибывают тысячи жителей Донбасса

В Ростовской области началась регистрация волонтеров для помощи беженцам

власть

В Ростовскую область ежедневно прибывают тысячи жителей Донбасса

Опубликовано

За минувшие мартовские выходные пограничные пункты пропуска в регионе пересекли более  23 тысяч граждан, эвакуированных с территории ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Так, 6 марта в Ростовскую область прибыли свыше 6500 человек, 7 марта — свыше 6 тысяч человек, 8 марта — 4500 граждан, 9 марта — около 6 тысяч человек.

Часть этих людей размещаются в пунктах временного размещения (ПВР). Сейчас в регионе работают 95 ПВР. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 9 марта!

Автор: 08.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске изменился график движения автобусов по четырем маршрутам

Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

новости

Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

В Северском Донце начала прибывать вода

общество

В Северском Донце начала прибывать вода

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения

происшествия

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 млн рублей

Реклама
Вверх