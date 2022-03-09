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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России анонсированы выплаты на детей от 8 до 16 лет

В России анонсированы выплаты на детей от 8 до 16 лет

общество

В России анонсированы выплаты на детей от 8 до 16 лет

В России анонсированы выплаты на детей от 8 до 16 лет

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Новое пособие на детей семьи с невысокими доходами смогут получить уже в мае этого года. 

Пособие для поддержки детей в возрасте от 8 до 16 лет будет назначаться, если среднедушевой доход семьи менее одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Об этом сообщает РИА Новости. 

При этом новое пособие, как и другие выплаты для поддержки нуждающихся семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. Иными словами, будут учитываться доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств для его отсутствия. 

Как прокомментировал в эфире телеканала «Россия 24» глава Минтруда Антон Котяков, «семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. рублей».

Чтобы получить новое пособие, родителям нужно подать заявление для получения помощи в электронном виде через портал «Госуслуг». 

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