Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков провел очередной брифинг, посвященный военной спецоперации на Украине.

«Минобороны РФ обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, практически все они выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сообщил И. Конашенков.