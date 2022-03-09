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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Минобороны РФ признали факты участия срочников в спецоперации на Украине

минобороны рф

власть

В Минобороны РФ признали факты участия срочников в спецоперации на Украине

В Минобороны РФ признали факты участия срочников в спецоперации на Украине

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков провел очередной брифинг, посвященный военной спецоперации на Украине.

«Минобороны РФ обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, практически все они выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сообщил И. Конашенков.

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