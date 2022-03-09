Младшеклассники школ №№ 2, 18, 3 и лицея № 5 приняли участие в муниципальном этапе областных соревнований тэг-регби.

Мероприятие состоялось 9 марта в спортзале «Дружба» СШОР № 2. Организатором и спонсором матча выступила ассоциация «Ростсельмаш-Лига». В командной игре сражались учащиеся 11-12 лет: пятерка против пятерки (в одной команде три мальчика и две девочки). По итогам соревнований 1 место завоевали учащиеся школы № 3, 2-е – школы № 2, 3 место у лицея № 5, 4 место досталось школе № 18. Лучшими игроками матча признаны: Дмитрий Грунда, Назар Хасанов, Степан Панферов, Тихон Казачков. Теперь победители представят свою школу на зональном этапе. Финал состоится в Ростове, в мае этого года.

Тэг-регби — это разновидность классической игры в регби с упрощенными правилами, а у игроков есть две ленточки на липучках, которые и называются тэгами. Побеждает тот, кто занесет мяч на или за зачетную линию противника большее число раз. Цель команды, не владеющей мячом, противодействовать сопернику, срывая с него тэги.