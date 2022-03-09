— Как долго будут действовать временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России?

ЦБ ввел временные правила на операции с наличной валютой сроком на 6 месяцев.

— Все, что происходит с валютой, влияет на мой счет в рублях?

Нет, ограничений по рублям нет. Все изменения касаются только валютных вкладов. Сбербанк работает в штатном режиме и обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания всех потребностей своих клиентов.

— Что будет с моим вкладом в валюте? Я смогу снять свои деньги?

Да, вы можете снять наличными в течение 6 месяцев со своего действующего валютного счета не более 10 тыс. долларов США.

— Можно будет снять в это время другую валюту, не доллары?

К снятию доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

— Могу ли я пополнять свой действующий валютный счет?

Да, вы можете пополнять действующий валютный счет. Согласно новым правилам, вы сможете снять с него не более 10 тыс. долларов США наличными за период 6 месяцев.

— Можно ли будет купить валюту безналично?

Да, можно будет покупать безналичную валюту на бирже через брокерский счет или через мобильное приложение Сбербанк-онлайн. Покупать валюту таким образом могут физические и юридические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.

— Каким образом можно будет переводить валюту на другие счета, будут ли какие-то ограничения по переводу?

Можно будет переводить валюту безналичным образом на российские валютные счета (собственные счета и счета близких родственников), а также на зарубежные счета родственников с учетом установленных ранее правил (перевод не более 5 тыс. долларов в месяц).

— Смогу ли я снять свои деньги с валютного счета более 10 тыс. долларов?

Да, можно снимать средства со своих валютных счетов в рублях. Для этого надо будет конвертировать их в рубли по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

— Где можно снять валюту?

Для получения наличных долларов вам надо обратиться в удобное для вас отделение банка.

— В течение 6 месяцев сумму в 10 тыс. долларов США можно получать частями или только одной суммой?

Во всей сети «Сбербанка» действует единая система учета снимаемой наличной валюты, которая будет учитывать текущие правила от Банка России. Вы можете снимать установленную сумму в размере 10 тыс. долларов США за 6 месяцев не одной суммой, а разбить ее на части. Главное, чтобы снимаемые суммы не превышали 10 тыс. долларов США.