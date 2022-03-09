«Райффайзенбанк» сделал свои карты Visa и Mastercard бессрочными. Перевыпуск карт больше не требуется.

“Мы автоматически продлили срок всех действующих карт Visa и Mastercard навсегда. Перевыпускать карту не нужно — ею можно пользоваться даже после окончания даты, указанной на карте”, — сообщается в официальном Telegram-канале банка.

Также решили сделать карты бессрочными «Газпромбанк», ВТБ, “Хоум-кредит” и «Тинькофф». Пользоваться картами этих банков можно будет до физического износа пластика. «Совкомбанк» намеревается продлить действие своих карт до 2028 года, «Росбанк» и МКБ — до 2030 года.

Причина продления действия банковских карт в том, что выпуск новых карт осложняется сокращением поставок чипов импортного производства на фоне антироссийских санкций.

Напомним, на прошлой неделе Visa и MasterCard приостановили деятельность в России. Карты этих платежных систем смогут работать внутри России до истечения срока действия, после банки самостоятельно будут перевыпускать их с системой «Мир».