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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Принят закон о мерах поддержки граждан и бизнеса 

Владимир Путин: Мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина

власть

Принят закон о мерах поддержки граждан и бизнеса 

Принят закон о мерах поддержки граждан и бизнеса 

Опубликовано

Президент В. Путин подписал закон, который содержит комплекс антикризисных социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Соответствующий документ опубликован 8 марта. 

Согласно закону:

  • правительство получило право назначать размер соцдоплаты к пенсии выше установленного законом уровня
  • правительство в 2022 году сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума
  • граждане, малый и средний бизнес получили право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке
  • Банк России получил временное право пересматривать тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год
  • Федеральное правительство, регионы и муниципалитеты смогут изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

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