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Принят закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Принят закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент В. Путин подписал закон, который содержит комплекс антикризисных социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Соответствующий документ опубликован 8 марта.
Согласно закону:
- правительство получило право назначать размер соцдоплаты к пенсии выше установленного законом уровня
- правительство в 2022 году сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума
- граждане, малый и средний бизнес получили право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке
- Банк России получил временное право пересматривать тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год
- Федеральное правительство, регионы и муниципалитеты смогут изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.