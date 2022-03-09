Компания временно закроет рестораны и приостановит работу в России, говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 марта.

Речь идет о временном закрытии 850 ресторанов на территории России.

На официальном сайте компании сообщается, что в российских ресторанах “Макдоналдс” персонал насчитывает 62 тысячи человек. Предварительно сообщается, что им продолжат выплачивать зарплату.

9 марта “Макдоналдс” в Каменске-Шахтинском открыл двери для посетителей, как и во многих других городах. Сотрудники сообщают, что официального письма с оповещением даты закрытия пока в ресторане не получали. Однако в различных СМИ появляется информация, что дедлайн 14 марта.

Согласно сообщениям РБК, также Coca-Cola и PepsiCo сообщили о приостановке деятельности в России. У PepsiCo в Ростовской области действует завод по выпуску картофельных чипсов Lay’s, сухариков ХрусTeam и снэков Cheetos. Компании принадлежат такие известные бренды безалкогольных напитков, как Pepsi, 7up, Mirinda, Tropicana, Frito-Lay и другие. Компания инвестировала в свою систему производства на Дону свыше 6 млрд рублей.

Теперь PepsiCo заявляет, что будет следить за ситуацией и на время отказывается от работы части производств, от вложений капитала и всей рекламной деятельности. При этом компания продолжит производить такие товары первой необходимости, как молочные продукты (“Кубанская буренка”, “Мажитель”, “Домик в деревне”, “Веселый молочник” и др.) и детское питание (напр., “Агуша”).

Ростовский завод Coca-Cola HBC Россия выпускает 66 видов продукции в различной упаковке. Их суммарная максимальная мощность — 450 млн литров в год. Это безалкогольные газированные напитки: Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Sprite, Fanta, тоник Schweppes, вода BonAqua. Помимо газировок — холодный чай Nestea, соки и нектары «Добрый», энергетический напиток Burn.