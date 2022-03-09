С 9 марта накладывается запрет на снятие свыше 10 тыс. долларов с валютных вкладов.

Снять можно будет и больше средств, но только остальную часть денег вам выдадут в рублях по курсу на день выдачи.

Кроме того, во время срока действия временного порядка банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любом объеме и в любой момент, сообщает ТАСС.

Ограничения будут действовать по 9 сентября 2022 года.