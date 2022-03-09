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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Банк России установил ограничения выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан

За банковский вклад придется заплатить налог

общество

Банк России установил ограничения выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан

Опубликовано

С 9 марта накладывается запрет на снятие свыше 10 тыс. долларов с валютных вкладов.

Снять можно будет и больше средств, но только остальную часть денег вам выдадут в рублях по курсу на день выдачи.
Кроме того, во время срока действия временного порядка банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любом объеме и в любой момент, сообщает ТАСС.
Ограничения будут действовать по 9 сентября 2022 года.

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