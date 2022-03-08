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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С праздником, дорогие женщины, с 8 Марта!

общество

С праздником, дорогие женщины, с 8 Марта!

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Как женщине удержать баланс и быть на высоте в мужской профессии? На этот вопрос в праздничном интервью отвечаем вместе с каменским следователем Олесей Коноваловой.

Они не ждут преступников в засадах, не участвуют в погонях и перестрелках. Это — интеллектуалы. Их задача – вычислить личности убийц и грабителей. Всю жизнь профессию следователя принято ассоциировать с мужской задачей, но, как показывает практика, женщины не хуже своих коллег умеют раскручивать заковыристые преступления.

Наша героиня родом из Ростова-на-Дону. Каких только криминальных сюжетов там не рождалось! На фоне рассказов про Ростов-папу и фильмов про Каменскую Олеся еще в детстве решила — хочу быть следователем. Хочу и буду.

С праздником, дорогие женщины, с 8 Марта!

— Еще в институте я окунулась в работу СК, ходила на практику в следственный комитет, куда потом и пришла работать, получив диплом. Доброжелательный и отзывчивый коллектив сыграл большую роль в моем утверждении, что работать буду именно здесь. Распределение получила в Каменск, — рассказывает О. Коновалова.

Недавняя студентка юрфака всего месяц работает в следственном отделе СК по г. Донецку. Теперь ей предстоит расследовать преступления в Каменске-Шахтинском и Донецке. У Олеси в производстве уже четыре дела, одно из которых касается кражи телефона, преступник ещё и нанёс телесные повреждения потерпевшему. Предварительное расследование идет успешно, скромно отмечает молодой специалист — подозреваемый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

В ближайшее время Олесе Коноваловой предстоит раскрыть еще и тайну хищения денег с банковской карты каменчанина. В этом деле молодому следователю тоже все понятно, так что скоро оно отправится в суд.

— Наша главная задача — установить истину. Если человек нарушил закон, ему придется понести за это наказание. И не важно — мужчина следователь или женщина. К каждому делу мы подходим одинаково ответственно и беспристрастно, будь то убийство или кража. Как и любого человека, меня берут за душу трагедии, с которыми нам приходится сталкиваться. За месяц работы в следственном комитете мне уже приходилось трижды выезжать на происшествия, связанные со смертью людей. Главное — отставить женскую сентиментальность и — вперед. Я вам так скажу, следователь — это профессия без пола, поэтому я всегда готова к тому, что с меня будут спрашивать так же, как и с мужчины. Я могу быть беспристрастной и сильной — все мы, женщины в погонах, такие.

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