Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 10-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.

Женским взглядом. «Самое тяжелое — это выезжать на место преступления, где пострадали дети», — признается Марина Парменова, которая возглавляет экспертно-криминалистическое отделение МО МВД России «Каменский». /10-11

«Самое тяжелое — это выезжать на место преступления, где пострадали дети», — признается Марина Парменова, которая возглавляет экспертно-криминалистическое отделение МО МВД России «Каменский». /10-11 Каменчане ежедневно собирают «гуманитарку». Сотрудники МЧС подсказывают: самая острая нужда в товарах для детей. /2

Сотрудники МЧС подсказывают: самая острая нужда в товарах для детей. /2 В городе залатают 28 улиц. Когда начнут, неизвестно, но отдел ЖКГ перечислил улицы, на которых будет проведен ямочный ремонт. /8-9

Когда начнут, неизвестно, но отдел ЖКГ перечислил улицы, на которых будет проведен ямочный ремонт. /8-9 Что с лекарствами и продуктами? Ограничение продаж в одни руки социально значимых товаров — это барьер для недобросовестных перекупщиков. Ситуация в торговле. /2, 19

Ограничение продаж в одни руки социально значимых товаров — это барьер для недобросовестных перекупщиков. Ситуация в торговле. /2, 19 Министерство обороны обнародовало военные потери. Семьям погибших на Украине военных выплатят по 7,4 млн рублей. /4

Семьям погибших на Украине военных выплатят по 7,4 млн рублей. /4 Депутаты воюют над бюджетом. 3 марта рабочее заседание городской думы растянулось больше чем на два часа. Особенно депутатов заставили поломать голову предлагаемые изменения в бюджет и в реестр муниципальных должностей. /5

3 марта рабочее заседание городской думы растянулось больше чем на два часа. Особенно депутатов заставили поломать голову предлагаемые изменения в бюджет и в реестр муниципальных должностей. /5 Как узаконить дачу, если у вас документов нет. «Мы получили дачу в 70-х годах прошлого века, работали на земле много лет. А теперь решили оформить ее по дачной амнистии и продать. Но как это сделать, если документов о том, что дачу мы получили законно, нет?» — спрашивают каменчане. /12, 13