общество
Какой сегодня день: даты и события 8 марта
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 марта 2022 года.
- Международный женский день. 8 марта — Международный женский день (International Women’s Day) — всемирный день женщин, в который помимо чествования прекрасной половины человечества, также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства (как было изначально), а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
- День обретения мощей блаженной Матроны Московской. В этот день Русская Православная церковь отмечает день обретения мощей святой блаженной старицы Матроны Московской, одной из самых почитаемых в России святых.
Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии, в бедной многодетной семье. Поэтому еще до рождения ребенка родители решили отдать его в приют, боясь, что не смогут прокормить еще один рот. Но мать как-то увидела странный сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. Посчитав сон вещим, она оставила мысль о приюте.
Дочь родилась слепой, причем не просто слепой – у девочки совсем не было глаз, а глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. Но мать любила свое дитя, а Господь дал ей духовное зрение, избрав ее для особого служения. Кстати, рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности Матроны – на ее груди была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской.
До последних дней жизни она жила праведно и продолжала принимать посетителей. Блаженная предсказала свою смерть за три дня и скончалась 2 мая 1952 года в Москве. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище столицы.
Более чем через тридцать лет после кончины Матроны, ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России со своими бедами и просьбами. А в марте 1998 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны. И после окончания работы комиссии по вскрытию захоронения, мощи Матроны 1 мая были перенесены в московский Покровский монастырь, куда и началось массовое паломничество к святой. Сюда ежедневно приезжают тысячи людей со всей России и из-за рубежа. Святой Матроне молятся об излечении от болезней, о здоровье близких, о решении проблем и т.д.
Еще в 1999 году блаженная старица Матрона была канонизирована Русской Православной церковью в лике местночтимых святых Московской епархии, а в октябре того же года состоялась ее общецерковная канонизация.
Знаменательные даты и события
- 1862 В Нью-Йорке за работорговлю повешен пират Натаниэль Гордон
- 1910 Француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом
- 1917 В России началась Февральская революция
- 1929 В Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз»
Персоны
- 1838 — 1917
Фердинанд Цеппелин
немецкий конструктор дирижаблей, генерал
- 1875 — 1933
Петр Ганнушкин
русский психиатр
- 1880 — 1965
Гвидо Киджи Сарачини
итальянский меценат, покровитель академической музыки
- 1903 — 1993
Владимир Сутеев
советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР
- 1906 — 1973
Александр Роу
советский кинорежиссер, автор фильмов-сказок, Народный артист РСФСР
- 1922 — 2003
Евгений Матвеев
советский актер, режиссер, сценарист, Народный артист СССР
- 1930 — 2008
Юрий Рытхэу
советский и чукотский писатель
- 1932 — 1988
Борис Владимиров
советский актер театра и кино, артист эстрады
- 1937 — 2013
Мария Пахоменко
советская и российская эстрадная певица, Народная артистка России
- р. 1939
Лидия Скобликова
советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка, тренер
- р. 1941
Алексей Мишин
советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию
- 1942 — 1996
Нонна Терентьева
советская и российская актриса театра и кино