ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей произошло на территории Ростовской области 7 марта 2022 года.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, на 269-м км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский 49-летний летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгодонск. Автобусом управлял мужчина 1964 года рождения, в салоне находились 26 человек.

От удара в искореженной иномарке погибли двое — водитель и 58-летний пассажир. В автобусе никто не пострадал.

Спустя всего 20 минут на этом же участке женщина, управляя автомобилем Renault Logan, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с грузовиком, который остановился перед ДТП. В результате столкновения в легковушке погибли две женщины — 1998 и 1997 гг. рождения.