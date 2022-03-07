Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

происшествия

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в аварии погибли четыре человека

Опубликовано

ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей произошло на территории Ростовской области 7 марта 2022 года.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, на 269-м км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский 49-летний летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгодонск. Автобусом управлял мужчина 1964 года рождения, в салоне находились 26 человек.
От удара в искореженной иномарке погибли двое — водитель и 58-летний пассажир. В автобусе никто не пострадал.
Спустя всего 20 минут на этом же участке женщина, управляя автомобилем Renault Logan, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с грузовиком, который остановился перед ДТП. В результате столкновения в легковушке погибли две женщины — 1998 и 1997 гг. рождения.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Автор: 02.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске изменился график движения автобусов по четырем маршрутам

Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

новости

Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

В Северском Донце начала прибывать вода

общество

В Северском Донце начала прибывать вода

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения

происшествия

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения

Реклама
Вверх