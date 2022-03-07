общество
Какой сегодня день: даты и события 7 марта
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 марта 2022 года.
- Начало Великого поста. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 7 марта.
В 2022 году время Великого поста — с 7 марта по 23 апреля.
Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.
Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник» (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии), в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.
- Маврикиев день. Дата по старому стилю: 22 февраля. Праздник получил название в память о христианских святых, живших в 3-4 веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах.
В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году». Этих птиц на Руси всегда любили — и связывали с ними множество примет. Среди них такие: ласточки шныряют низко — к дождю, высоко — к ветру; кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки; кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет.
Знаменательные даты и события
- 1609 Потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского
- 1876 День рождения телефона: Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат
- 1912 Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса
- 1960 В СССР сформирован первый отряд космонавтов
- 2014 Открылись XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (Россия)
Персоны
- 1225 — 1274
Фома Аквинский
итальянский философ и теолог
- 1671 — 1734
Роб Рой
национальный герой Шотландии, разбойник
- 1768 — 1803
Прасковья Жемчугова
русская актриса и певица
- 1832 — 1919
Мария Пушкина (Гартунг)
русская дворянка, старшая дочь А.С.Пушкина
- 1845 — 1913
Даниель Дэвид Палмер
американский врач, основатель современной методики хиропрактики
- 1856 — 1925
Александр Введенский
русский философ, психолог, логик
- 1875 — 1937
Морис Равель
французский композитор-импрессионист, дирижёр
- 1878 — 1927
Борис Кустодиев
русский художник-портретист
- 1894 — 1920
Сергей Лазо
русский революционер, участник гражданской войны
- 1903 — 1981
Михаил Леонтович
советский физик-теоретик, академик
- 1904 — 1969
Ивар Баллангруд
норвежский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион
- 1930 — 2014
Анатолий Кузнецов
советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- р. 1940
Виктор Савиных
советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, ученый, академик РАН
- 1941 — 1987
Андрей Миронов
советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- 1947 — 2009
Ян Арлазоров
российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России
- р. 1948
Шамиль Тарпищев
советский и российский теннисист, тренер, общественный деятель
- р. 1966
Владимир Драчев
советский, российский и белорусский биатлонист, тренер, призер Олимпийских игр