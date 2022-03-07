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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 7 марта

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Какой сегодня день: даты и события 7 марта

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 марта 2022 года.

  • Начало Великого поста. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 7 марта.
    В 2022 году время Великого поста — с 7 марта по 23 апреля.
    Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.
    Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник» (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии), в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.
  • Маврикиев день. Дата по старому стилю: 22 февраля. Праздник получил название в память о христианских святых, живших в 3-4 веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах.
    В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году». Этих птиц на Руси всегда любили — и связывали с ними множество примет. Среди них такие: ласточки шныряют низко — к дождю, высоко — к ветру; кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки; кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет.

Знаменательные даты и события

  • 1609 Потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского
  • 1876 День рождения телефона: Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат
  • 1912 Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса
  • 1960 В СССР сформирован первый отряд космонавтов
  • 2014 Открылись XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (Россия)

Персоны

  • 1225  — 1274
    Фома Аквинский
    итальянский философ и теолог
  • 1671  — 1734
    Роб Рой
    национальный герой Шотландии, разбойник
  • 1768  — 1803
    Прасковья Жемчугова
    русская актриса и певица
  • 1832  — 1919
    Мария Пушкина (Гартунг)
    русская дворянка, старшая дочь А.С.Пушкина
  • 1845  — 1913
    Даниель Дэвид Палмер
    американский врач, основатель современной методики хиропрактики
  • 1856  — 1925
    Александр Введенский
    русский философ, психолог, логик
  • 1875  — 1937
    Морис Равель
    французский композитор-импрессионист, дирижёр
  • 1878  — 1927
    Борис Кустодиев
    русский художник-портретист
  • 1894  — 1920
    Сергей Лазо
    русский революционер, участник гражданской войны
  • 1903  — 1981
    Михаил Леонтович
    советский физик-теоретик, академик
  • 1904  — 1969
    Ивар Баллангруд
    норвежский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион
  • 1930  — 2014
    Анатолий Кузнецов
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1940
    Виктор Савиных
    советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, ученый, академик РАН
  • 1941  — 1987
    Андрей Миронов
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1947  — 2009
    Ян Арлазоров
    российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России
  • р. 1948
    Шамиль Тарпищев
    советский и российский теннисист, тренер, общественный деятель
  • р. 1966
    Владимир Драчев
    советский, российский и белорусский биатлонист, тренер, призер Олимпийских игр

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