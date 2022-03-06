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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В ростовской области отменяются QR-коды и еще ряд ограничений

Закон об QR-кодах в общественных местах будет доработан

власть

В ростовской области отменяются QR-коды и еще ряд ограничений

Опубликовано

Соответствующие изменения вступают в силу с 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В связи с тем, что в регионе сохраняется стабильная и контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в регионе вводятся дополнительные послабления в режиме ограничений. С 10 марта на Дону отменяется допуск в общественные места по медицинским документам и QR-кодам. Также отменяется социальная дистанция.
Снимаются ограничения на личный прием дончан органами власти. Заполняемость
фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, аквапарков и ледовых катков, кинотеатров разрешается на 100 процентов. Разрешены выступления музыкальных, театральных коллективов с полной загрузкой залов.
При этом в регионе продолжает действовать масочный режим.

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