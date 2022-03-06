Соответствующие изменения вступают в силу с 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В связи с тем, что в регионе сохраняется стабильная и контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в регионе вводятся дополнительные послабления в режиме ограничений. С 10 марта на Дону отменяется допуск в общественные места по медицинским документам и QR-кодам. Также отменяется социальная дистанция.

Снимаются ограничения на личный прием дончан органами власти. Заполняемость

фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, аквапарков и ледовых катков, кинотеатров разрешается на 100 процентов. Разрешены выступления музыкальных, театральных коллективов с полной загрузкой залов.

При этом в регионе продолжает действовать масочный режим.