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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области продлили закрытие воздушного пространства

Автобусы до аэропорта «Платов» изменили график движения

транспорт

В Ростовской области продлили закрытие воздушного пространства

Опубликовано

Улететь из Донского края самолетом не получится до 14 марта.

Запреты на полеты продлевает «Росавиация». Нельзя будет улететь из 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 14 марта, сообщает ведомство. «До 14 марта 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России».

Полеты, таким образом, по-прежнему ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

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