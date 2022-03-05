Россия обладает достаточным запасом лекарств, включая жизненно необходимые (ЖНВЛП). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу федерального Минздрава.

При этом отмечается, что наша страна продолжит работу с теми зарубежными компаниями, которые не будут прекращать свою деятельность на территории РФ. Для них продолжит действовать правило, которое было озвучено в ходе встречи главы минпромторга РФ Д. Мантурова и главы Минздрава РФ М. Мурашко с производителями и дистрибьюторами лекарственных препаратов: «Больше уровень локализации производства внутри страны — больше преференций».

По словам замглавы Минздрава РФ В. Фисенко, который выступил 4 марта на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, в стране создан необходимый запас редких препаратов, производимых по высокозатратным нозологиям, также имеется годовой запас ряда препаратов, в том числе импортных.

«У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода», – цитирует ТАСС В. Фисенко. По словам чиновника, из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки.

Меж тем исполнительный директор «Аптечной гильдии» Е. Неволина в интервью телеканалу «360» заявила, что в России нет аналогов 186 рецептурных препаратов, из которых 178 входят в список жизненно важных. Однако их выпуск будет налажен. По версии «Ведомостей», стоимость домашней аптечки из импортных препаратов в первые два дня марта в крупнейших онлайн-сервисах увеличилась на 4-12 %.