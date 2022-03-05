Мера была принята, чтобы товары первой необходимости всегда были в наличии, пояснили в компании.

Магазины Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») ограничили большие объемы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса, со ссылкой на сообщение компании передает ТАСС.

Речь идет о таких товарах, как сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты бакалейной группы, на которые наблюдается резкий скачок спроса. Размер ограничений будет определять каждая сеть сама в зависимости от ситуации в конкретном регионе.