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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки

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общество

Торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки

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Мера была принята, чтобы товары первой необходимости всегда были в наличии, пояснили в компании.

Магазины Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») ограничили большие объемы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса, со ссылкой на сообщение компании передает ТАСС.
Речь идет о таких товарах, как сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты бакалейной группы, на которые наблюдается резкий скачок спроса. Размер ограничений будет определять каждая сеть сама в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

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