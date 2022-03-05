общество
Какой сегодня день: даты и события 5 марта
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 марта 2022 года.
- День выключенных гаджетов. Огромное число поборников внедрения в нашу повседневную жизнь современных технологий и гаджетов всё чаще встречаются с контраргументами тех, кто видит в этом процессе больше негативных последствий, чем плюсов. Даже среди первой группы всё большее число людей начинает осознавать, что процесс внедрения электроники и всевозможных гаджетов настолько глубоко проник в наш мир и изменил его, что сформировал зависимость от гаджетов у большинства пользователей.
Эти устройства (сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, смартфоны…) если не лишили человека привычных и естественных радостей жизни, так серьезно их сократили. А способность технических новинок, на первый взгляд, упростить процесс общения и сблизить людей оборачивается в действительности тем, что новые технологии приводят к оскудению процесса общения, а порой даже и к разобщению.
Разговоры о проблемах, порождаемых засилием человеческой жизни гаджетами, ведутся давно. В США первые акции против этого сводились к идеям отказа от Интернета, отказа от использования персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также и мобильных телефонов (смартфонов). Осознание того, что это нереально постепенно, привело к идее организации дней без использования гаджетов или Интернета и социальных сетей.
Так и появился отмечаемый ежегодно 5 марта День выключенных гаджетов. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.
- День Катыша. Дата по старому стилю: 20 февраля. День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в 8 веке, в языке русского народа очень быстро превратился в день Катыша.
Объяснение такому названию нашлось простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.
На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из родных. Кстати, такую звезду называли… маньяком. Падение звезд называли зловещим предзнаменованием, от него отговаривались словами: «Аминь! Рассыпься!».
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