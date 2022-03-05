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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 марта

Какой сегодня день: даты и события 5 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 марта

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 марта 2022 года.

  • День выключенных гаджетов. Огромное число поборников внедрения в нашу повседневную жизнь современных технологий и гаджетов всё чаще встречаются с контраргументами тех, кто видит в этом процессе больше негативных последствий, чем плюсов. Даже среди первой группы всё большее число людей начинает осознавать, что процесс внедрения электроники и всевозможных гаджетов настолько глубоко проник в наш мир и изменил его, что сформировал зависимость от гаджетов у большинства пользователей.
    Эти устройства (сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, смартфоны…) если не лишили человека привычных и естественных радостей жизни, так серьезно их сократили. А способность технических новинок, на первый взгляд, упростить процесс общения и сблизить людей оборачивается в действительности тем, что новые технологии приводят к оскудению процесса общения, а порой даже и к разобщению.
    Разговоры о проблемах, порождаемых засилием человеческой жизни гаджетами, ведутся давно. В США первые акции против этого сводились к идеям отказа от Интернета, отказа от использования персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, а также и мобильных телефонов (смартфонов). Осознание того, что это нереально постепенно, привело к идее организации дней без использования гаджетов или Интернета и социальных сетей.
    Так и появился отмечаемый ежегодно 5 марта День выключенных гаджетов. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.
  • День Катыша. Дата по старому стилю: 20 февраля. День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в 8 веке, в языке русского народа очень быстро превратился в день Катыша.
    Объяснение такому названию нашлось простое: в этот день в последний раз катались с горок. При этом приговаривали: «Зима на исходе, так успей на санках покататься». Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. Также пекли круглые колобки-катыши на коровьем масле. Они еще назывались кокурками.
    На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть — либо потеря кого-либо из родных. Кстати, такую звезду называли… маньяком. Падение звезд называли зловещим предзнаменованием, от него отговаривались словами: «Аминь! Рассыпься!».

Знаменательные даты и события

  • 1616 Конгрегация Индекса запретила все тексты, соглашающиеся с истинностью системы Коперника
  • 1711 Указом Петра I учрежден Сенат
  • 1770 Произошла «бостонская бойня»
  • 1946 Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы «железным занавесом»
  • 1970 Вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия

Персоны

  • 1685 — 1759
    Георг Фридрих Гендель
    немецкий композитор и органист
  • 1703 — 1768
    Василий Тредиаковский
    русский писатель и поэт
  • 1734 — 1815
    Франц Месмер
    австрийский врач
  • 1734 — 1815
    Франц Месмер
    австрийский врач
  • 1831 — 1895
    Николай Лесков
    русский писатель-прозаик
  • 1871 — 1919
    Роза Люксембург
    немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения
  • 1879 — 1953
    Иосиф Сталин
    советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953)
  • 1889 — 1966
    Анна Ахматова
    русская и советская поэтесса
  • 1891 — 1953
    Сергей Прокофьев
    русский композитор, пианист и дирижер
  • 1892 — 1970
    Касьян Голейзовский
    русский и советский артист балета и балетмейстер
  • 1919 — 1959
    Алексей Фатьянов
    советский поэт, автор многих популярных песен
  • 1936 — 2010
    Владимир Маслаченко
    советский футболист-вратарь, заслуженный мастер спорта СССР
  • р. 1961
    Елена Яковлева
    советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России
  • р. 1970
    Александр Вучич
    сербский государственный деятель, политик, президент Сербии (с 2017 года)

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