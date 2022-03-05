В связи с закрытием воздушного пространства странами Европы и Канадой «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы и приостановить выполнение полетов в 27 стран Европы и в США.

В частности, прекращены перелеты в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Молдову, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию и Швецию.

Об этом компания «Аэрофлот» сообщила на своем сайте.

Пассажирам предлагают вынужденный возврат денег за билеты.