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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу и США

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля

транспорт

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу и США

Опубликовано

В связи с закрытием воздушного пространства странами Европы и Канадой «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы и приостановить выполнение полетов в 27 стран Европы и в США.

В частности, прекращены перелеты в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Молдову, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию и Швецию.

Об этом компания «Аэрофлот» сообщила на своем сайте.

Пассажирам предлагают вынужденный возврат денег за билеты.

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