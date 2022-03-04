За последние трое суток уровень воды в реке в районе Каменска-Шахтинского повысился более чем на 20 см. Любители прогуляться вдоль реки отметили, что в районе городской зоны отдыха «Топольки» под водой скрылись почти все отмели.

Неужто шлюзы начали поднимать на два месяца раньше срока, предположили каменчане.

Мы пообщались с сотрудниками ГИМСа и Верхнекрасного гидроузла и выяснили, что причина подъема воды типичная для весны – весенний паводок. В верховьях Донца тает снег, у нас дожди. Вот река и поднялась.

Традиционный подъем уровня воды в реке Северский Донец начнется, как и в прошлые годы, в конце апреля.