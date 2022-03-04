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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Правительство может повышать пенсии несколько раз в год

Работникам старше 40 лет будут давать выходной для диспансеризации

власть

Правительство может повышать пенсии несколько раз в год

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Госдума наделила кабмин правом индексировать пенсии несколько раз в год вместо одного, как было до сих пор.

Госдума приняла закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации, сообщает РИА Новости.
Кабинет министров таким образом сможет принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом «О государственной социальной помощи», о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Согласно этому закону, полномочия кабмина на 2022 год расширяются в отношении установления МРОТ (минимального размера оплаты труда) и прожиточного минимума.
Как прокомментировал Минтруд РФ «Российской газете», предложенный инструмент даст возможность оперативно оказывать поддержку доходов граждан, получающих пенсии, в условиях меняющейся экономической ситуации.

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