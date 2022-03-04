Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 марта 2022 года.

День Архипа и Филимона. Дата по старому стилю: 19 февраля. Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Знаменательные даты и события

1818 В Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому

1877 На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»

1918 В водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп»

1955 Фирма «Sony» приступила к выпуску карманных радиоприемников

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