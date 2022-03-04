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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 4 марта

Какой сегодня день: даты и события 4 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 марта

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 марта 2022 года.

  • День Архипа и Филимона. Дата по старому стилю: 19 февраля. Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.
    На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Знаменательные даты и события

  • 1818 В Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому
  • 1877 На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»
  • 1918 В водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп»
  • 1955 Фирма «Sony» приступила к выпуску карманных радиоприемников

Персоны

  • 1678—1741
    Антонио Вивальди
    итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер
  • 1744—1805
    Даниил Самойлович
    русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии
  • 1809—1852
    Николай Гоголь
    русский писатель, классик мировой литературы
  • 1838—1923
    Александр Опекушин
    русский художник, скульптор-монументалист
  • 1880—1916
    Франц Марк
    немецкий живописец, представитель экспрессионизма
  • 1908  — 1990
    Василий Маргелов
    советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза
  • 1928—2008
    Василий Грязев
    советский и российский конструктор артиллерийского и стрелкового вооружения
  • 1937—2003
    Юрий Сенкевич
    советский и российский путешественник, телеведущий, ученый
  • р. 1939
    Лариса Лужина
    советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
  • р. 1954
    Борис Моисеев
    советский и российский танцовщик, хореограф, певец, заслуженный артист России
  • р. 1979
    Вячеслав Малафеев
    российский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта России

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