общество
Какой сегодня день: даты и события 4 марта
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 марта 2022 года.
- День Архипа и Филимона. Дата по старому стилю: 19 февраля. Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.
На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.
Знаменательные даты и события
- 1818 В Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому
- 1877 На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»
- 1918 В водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп»
- 1955 Фирма «Sony» приступила к выпуску карманных радиоприемников
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- 1809—1852
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русский писатель, классик мировой литературы
- 1838—1923
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русский художник, скульптор-монументалист
- 1880—1916
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