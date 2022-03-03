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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители Донбасса продолжают прибывать, ОБСЕ покинула Ростовскую область

В Ростовской области введен режим повышенной готовности
Фото из архива.

общество

Жители Донбасса продолжают прибывать, ОБСЕ покинула Ростовскую область

Опубликовано

3 марта за сутки через пункты пропуска границу пересекли около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Всего в марте число жителей ЛНР и ДНР, пересекших границу, превысило 15 тысяч.

Также 1 марта в автомобильные пункты пропуска Матвеев-Курган и Донецк Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской народных республик в Российскую Федерацию. 

Телеканал «ДОН 24» сообщает, что в Ростове-на-Дону у гостиницы, в которой они поселились, собрались протестующие. Люди высказывали обеспокоенность фактом нахождения миссии ОБСЕ в Ростове после сообщений о том, что члены этой организации причастны к корректировке артиллерийских ударов по ДНР.

Ранее прибывшие в Ростов с Донбасса члены миссии ОБСЕ отказались разговаривать с журналистами, также не состоялся намеченный на 3 марта брифинг. Вечером 2 марта стало известно, что сотрудники миссии выписались из гостиницы и покидают Ростов.  

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