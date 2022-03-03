3 марта за сутки через пункты пропуска границу пересекли около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Всего в марте число жителей ЛНР и ДНР, пересекших границу, превысило 15 тысяч.

Также 1 марта в автомобильные пункты пропуска Матвеев-Курган и Донецк Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской народных республик в Российскую Федерацию.

Телеканал «ДОН 24» сообщает, что в Ростове-на-Дону у гостиницы, в которой они поселились, собрались протестующие. Люди высказывали обеспокоенность фактом нахождения миссии ОБСЕ в Ростове после сообщений о том, что члены этой организации причастны к корректировке артиллерийских ударов по ДНР.

Ранее прибывшие в Ростов с Донбасса члены миссии ОБСЕ отказались разговаривать с журналистами, также не состоялся намеченный на 3 марта брифинг. Вечером 2 марта стало известно, что сотрудники миссии выписались из гостиницы и покидают Ростов.