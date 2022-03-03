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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

происшествия

В каменскую ЦГБ поступило сообщение о минировании учреждения

Опубликовано

По предварительной информации, сообщение о минировании поступило по телефону.

Очевидцы сообщают, что врачей и посетителей поликлиники «ЦГБ» в целях безопасности выводили на улицу. Подъезды частного транспорта к ЦГБ закрыты машинами спецслужб.
На данный момент полиция проверяет помещения ЦГБ. По состоянию на 12.00 уже проверены здания поликлиники и терапевтического корпуса ЦГБ. Пока сообщение о минировании не подтвердилось. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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