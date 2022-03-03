По предварительной информации, сообщение о минировании поступило по телефону.

Очевидцы сообщают, что врачей и посетителей поликлиники «ЦГБ» в целях безопасности выводили на улицу. Подъезды частного транспорта к ЦГБ закрыты машинами спецслужб.

На данный момент полиция проверяет помещения ЦГБ. По состоянию на 12.00 уже проверены здания поликлиники и терапевтического корпуса ЦГБ. Пока сообщение о минировании не подтвердилось. Обстоятельства произошедшего уточняются.