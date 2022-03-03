С 3 марта автобусы №№ 8, 9 и 14 начали ходить по новому расписанию. Что касается маршрутки № 22, то время движения продлено до 20.50.

Маршрут № 22

ежедневно

Начало движения – 6.08, окончание – 20.50

От ж/д вокзала: 6.36

От лесхоза: 6.08

Интервал движения 15 – 20 минут

Маршрут № 9

рабочие дни

От Ростовспецстроя: 7.45 7.29 8.13 8.57 10.20 17.00 17.41 18.25

От ж/д вокзала: 7.09 7.53 8.37 10.00 16.37 17.21 18.05

выходные дни

От Ростовспецстроя: 7.29 8.13 8.57 10.20 11.09 12.10

От ж/д вокзала: 7.53 8.37 10.00 10.49 11.50 12.30

Маршрут № 8

рабочие дни

От ж/д вокзала: 6.57 7.47 8.38 10.00 11.42 13.53 14.42 15.33 16.30 17.25 18.17

От магазина «Нефтяник»: 6.22 7.23 8.14 9.04 10.26 12.08 14.18 15.08 16.00 17.00 17.51

выходные дни

От ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00 11.42 13.10

От магазина «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.14 10.26 12.08

Маршрут № 14

рабочие дни

От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.15 15.40 17.15 19.10

От пос. Южного: 6.30 7.15 8.50 11.00 16.50 18.20

От садов «Геолог» через сады «Юбилейные»: 8.35 10.40

От ЖД Вокзала до садов Геолог: 7.40 9.15

выходные дни

От ж/д вокзала: 7.40 9.15 15.40 17.15

От пос. Южного: 7.15 8.50 9.40 16.50 18.20

От садов «Геолог» через сады «Юбилейные»: 8.35 10.40

От ЖД Вокзала до садов Геолог: 7.40 9.15