Подрядная организация «СтройВсе» из Владикавказа начала работы по сооружению ограждения вокруг будущей стройки.

В ближайшее время строительная компания приступит к демонтажу старого Дворца культуры, сообщает газета «Новость». По условиям контракта срок завершения работ – 31 марта 2024 года. Общая стоимость проекта – 584 941 900 руб.

Предполагается, что на первом этаже нового ДК «Шахтер» будет располагаться зрительный зал на 500 человек, предназначенный для проведения культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей. Здесь же будет предусмотрено помещение звукозаписи. На втором этаже могут разместиться два класса хореографии, шахматно–шашечный клуб, студия вокала и театральная студия.

Напомним, здание ГДК «Шахтер» загорелось 29 августа 2015 года в день празднования 60-летия Донецка. С тех пор фасад здания завешен маскировочными баннерами.