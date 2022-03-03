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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке начинают строить Дворец культуры

В Донецке начинают строить Дворец культуры

культура

В Донецке начинают строить Дворец культуры

Опубликовано

Подрядная организация «СтройВсе» из Владикавказа начала работы по сооружению ограждения вокруг будущей стройки.

В ближайшее время строительная компания приступит к демонтажу старого Дворца культуры, сообщает газета «Новость». По условиям контракта срок завершения работ – 31 марта 2024 года. Общая стоимость проекта – 584 941 900 руб.

Предполагается, что на первом этаже нового ДК «Шахтер» будет располагаться зрительный зал на 500 человек, предназначенный для проведения культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей. Здесь же будет предусмотрено помещение звукозаписи. На втором этаже могут разместиться два класса хореографии,  шахматно–шашечный клуб, студия вокала и театральная студия.

Напомним, здание ГДК «Шахтер» загорелось 29 августа 2015 года в день празднования 60-летия Донецка. С тех пор фасад здания завешен маскировочными баннерами.

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