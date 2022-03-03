Представители украинской делегации заявляют, что не получили результатов, на которые рассчитывали.

Тем не менее, стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, включая возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил информацию о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня. Он назвал достигнутые на переговорах с Украиной соглашения существенным прогрессом – сообщает РБК.