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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинскими властями

новости

В Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины

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Представители украинской делегации заявляют, что не получили результатов, на которые рассчитывали.

Тем не менее, стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, включая возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.
Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил информацию о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня. Он назвал достигнутые на переговорах с Украиной соглашения существенным прогрессом – сообщает РБК.

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