Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время специальной операции на Украине, сообщает ТАСС.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тыс. рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — заявил глава государства на совещании Совета безопасности РФ.

«Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей», — заявил президент Путин.