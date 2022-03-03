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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 млн рублей

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 млн рублей

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Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время специальной операции на Украине, сообщает ТАСС.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тыс. рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — заявил глава государства на совещании Совета безопасности РФ.

«Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей», — заявил президент Путин.

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