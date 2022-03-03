Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил свое решение о допуске российских и белорусских спортсменов под давлением МОК.

В среду спортсмены России и Белоруссии были допущены к участию в нейтральном статусе в Паралимпийских играх в Пекине, хотя МОК (Международный олимпийский комитет) еще 28 февраля рекомендовал отстранить сборные от соревнований из-за ситуации вокруг России и Украины.

И вот, как сообщает ТАСС, 3 марта МПК изменил решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине.

Паралимпийский комитет России (ПКР) выразил свое несогласие с таким решением заявил о намерении отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях. «Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в сообщении ПКР

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.