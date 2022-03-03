Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Российских спортсменов отстранили от Паралимпийских игр

Российских спортсменов отстранили от Паралимпийских игр

спорт

Российских спортсменов отстранили от Паралимпийских игр

Опубликовано

Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил свое решение о допуске российских и белорусских спортсменов под давлением МОК.

В среду спортсмены России и Белоруссии были допущены к участию в нейтральном статусе в Паралимпийских играх в Пекине, хотя МОК (Международный олимпийский комитет) еще 28 февраля рекомендовал отстранить сборные от соревнований из-за ситуации вокруг России и Украины.
И вот, как сообщает ТАСС, 3 марта МПК изменил решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине.
Паралимпийский комитет России (ПКР) выразил свое несогласие с таким решением заявил о намерении отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях. «Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов», — говорится в сообщении ПКР
Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике спорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Автор: 02.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Минобороны РФ заявило, что не наносят удары по украинским городам

власть

ВСУ нанесли удар по аэродрому в Миллерове

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

происшествия

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

Карты нескольких банков не будут работать бесконтактно в телефонах

общество

Карты нескольких банков не будут работать бесконтактно в телефонах

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

образование

В Ростовской области ряд школ переведут на удаленку

Реклама
Вверх