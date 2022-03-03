Глава Чечни объявил награду за головы командиров украинских националистов в размере 500 тысяч долларов за каждого.

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова», дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни также обратился к руководству украинских войск и Службы безопасности, заявив, что они должны были «встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины». «Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов», — написал Кадыров.