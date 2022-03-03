Президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову, уроженцу Дагестана, звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине, сообщает ТАСС.

«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сообщил Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Нурмагомед Гаджимагомедов — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала В. Ф. Маргелова. В ходе специальной военной операции российский офицер ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения.