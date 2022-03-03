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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 3 марта

Какой сегодня день: даты и события 3 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 3 марта

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 марта 2022 года.

  • Всемирный день писателя. Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.
    ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.
  • Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной. Дата по старому стилю: 18 февраля.
    Ярило — мифологический персонаж, имя которого древние славяне связывали с солнцем и плодородием. По поверью, в этот день Бог брался за соху и борону, проверяя, готовы ли они к весенним полевым работам. Так же поступали и крестьяне — осматривали инвентарь. Соответственно, работы прибавлялось у кузнецов — рачительные хозяева несли инструменты на починку.
    В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Женщины пекли «овсяники» – овсяное печенье. Кстати, его несложно приготовить и сейчас — рецепт прост: по 400 г овсяной и пшеничной муки, 250 мл теплого молока, 300 г сахара, 1 столовую ложку крахмала, 2 чайные ложки соды и 200 г сливочного масла нужно размешать, раскатать, вырезать стаканом «круглешки» или «полумесяцы» и испечь.
    Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

Знаменательные даты и события

  • 1875 Состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен»
  • 1918 Подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны
  • 1920 В Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом журналиста)
  • 1923 Вышел первый номер американского журнала «Time»
  • 1973 Принята Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС)

Персоны

  • 1899  — 1960
    Юрий Олеша
    русский и советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик
  • 1905  — 1973
    Вера Панова
    cоветская писательница, кинодраматург
  • 1907  — 1973
    Николай Никитин
    советский архитектор и ученый в области строительных конструкций
  • 1914  — 2002
    Татьяна Окуневская
    советская актриса театра и кино
  • 1918  — 2007
    Артур Корнберг
    американский биохимик, Нобелевский лауреат
  • 1925  — 2015
    Римма Маркова
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • 1929  — 2018
    Ирина Токмакова
    советская и российская детская писательница, поэтесса, переводчик
  • 1938  — 2016
    Наталья Крачковская
    советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
  • 1940  — 2014
    Георгий Мартынюк
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • 1941  — 1981
    Олег Даль
    советский актер театра и кино
  • р. 1966
    Михаил Мишустин
    российский государственный деятель, политик, экономист

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