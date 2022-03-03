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IKEA закрывает свои магазины в России
Приостановка продаж коснулась и магазина в Ростове-на-Дону.
Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
Несмотря на закрытие IKEA торгово-развлекательные центры «Мега», которые принадлежат компании IKEA, продолжат работать в обычном режиме по всей России, в том числе в Ростове-на-Дону.
2 марта о временном прекращении работы в России заявила компания Apple. Однако буквально на следующий день Apple возобновила продажи смартфонов, но по уже более высоким ценам.