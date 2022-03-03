Приостановка продаж коснулась и магазина в Ростове-на-Дону.

Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Несмотря на закрытие IKEA торгово-развлекательные центры «Мега», которые принадлежат компании IKEA, продолжат работать в обычном режиме по всей России, в том числе в Ростове-на-Дону.

2 марта о временном прекращении работы в России заявила компания Apple. Однако буквально на следующий день Apple возобновила продажи смартфонов, но по уже более высоким ценам.