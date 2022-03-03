Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

IKEA закрывает свои магазины в России

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

бизнес

IKEA закрывает свои магазины в России

Опубликовано

Приостановка продаж коснулась и магазина в Ростове-на-Дону.

Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Несмотря на закрытие IKEA торгово-развлекательные центры «Мега», которые принадлежат компании IKEA, продолжат работать в обычном режиме по всей России, в том числе в Ростове-на-Дону. 

2 марта о временном прекращении работы в России заявила компания Apple. Однако буквально на следующий день Apple возобновила продажи смартфонов, но по уже более высоким ценам.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике бизнес

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Автор: 02.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Минобороны РФ заявило, что не наносят удары по украинским городам

власть

ВСУ нанесли удар по аэродрому в Миллерове

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

происшествия

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

Карты нескольких банков не будут работать бесконтактно в телефонах

общество

Карты нескольких банков не будут работать бесконтактно в телефонах

Губернатор Дона назвал даты выхода из режима ограничений

власть

Губернатор В. Голубев обратился к жителям Ростовской области

Реклама
Вверх