Вдогонку к отмене ряда ограничений, которые начали действовать с 1 марта, областное правительство приняло еще несколько послабляющих санитарных мер.

Со 2 марта с работодателей региона снимается обязанность по переводу на дистанционную работу не менее 30% работников. Работать на дистанте предлагается только сотрудникам возрастной категории 60+ и больным хроническими заболеваниями, но только в том случае, если они не привиты от коронавируса или не имеют антител к COVID-19.

Также на территории региона возобновляется работа детских игровых площадок, игровых комнат, детских развлекательных центров. Разрешен допуск детей до 14 лет в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

Напомним, с 1 марта в поликлиниках региона возобновляется плановая медицинская помощь. Разрешается проведение: официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

дополнительных занятий (кружков, секций) в очном формате; выставок; концертов и выступлений музыкальных коллективов и исполнителей; зрелищно-развлекательных мероприятий (с 6.00 до 23.00). А также работа танцевальных залов в организациях общепита.

Заполняемость концертных залов и кинотеатров допускается на 75%, в общепите – до 100% от их расчетной вместимости.