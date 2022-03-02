Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Проезд по трассе М4 «Дон» стал дороже

транспорт

Проезд по трассе М4 «Дон» стал дороже

Опубликовано

Стоимость проезда по платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0%-6,9%. Так, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145-160 руб., сообщает «Автодор».

На сайте госкомпании также сообщается, что по М-3 «Украина» проезд повысится на 5-10 руб. на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15-20 руб. при проезде всего участка, протяженностью 70 км. 
По М-11 «Нева» для водителей легкового транспорта цена проезда по участку от Солнечногорска до Твери, протяженностью 89 км, изменится на 30 руб. Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140-150 руб. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, протяженностью 564 км, увеличится на 170-180 руб. в зависимости от дня недели.
Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до д. Лисинцево, протяженностью 260 км, увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5-15 руб. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Автор: 02.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

происшествия

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Минобороны РФ заявило, что не наносят удары по украинским городам

власть

ВСУ нанесли удар по аэродрому в Миллерове

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Началась специальная военная операция в Донбассе

Реклама
Вверх