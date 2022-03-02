Стоимость проезда по платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0%-6,9%. Так, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145-160 руб., сообщает «Автодор».

На сайте госкомпании также сообщается, что по М-3 «Украина» проезд повысится на 5-10 руб. на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15-20 руб. при проезде всего участка, протяженностью 70 км.

По М-11 «Нева» для водителей легкового транспорта цена проезда по участку от Солнечногорска до Твери, протяженностью 89 км, изменится на 30 руб. Проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140-150 руб. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, протяженностью 564 км, увеличится на 170-180 руб. в зависимости от дня недели.

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всему платному ЦКАД от М-10 «Россия» до д. Лисинцево, протяженностью 260 км, увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5-15 руб. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.