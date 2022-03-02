анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 9-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.
Читайте в номере:
- Меры отменили. Измученный пандемией и санкциями бизнес Дона попросил губернатора отменить противоковидные меры. Совпадение или нет, но с 1 марта практически все ограничения, кроме масок, больше не действуют. Нет работы на удаленке, нет дистанции, а заведения общепита открыты на сто процентов. /2
- Льготу на проезд заменят деньгами. В Ростовской области решили монетизировать право бесплатного проезда для некоторых категорий льготников./3
- Сорок родились, сто двадцать семь умерли. Как меняется население Каменска согласно подсчетам Ростовстата. /9
- Что будет с картами? Как санкции отразятся на наших платежных возможностях. »4-5
- У мошенников новая схема обмана. Мошенники придумали, как выманивать деньги у граждан в связи с западными санкциями. Попытки надурить каменчан уже были. /6
- Из безработных в мошенники. Двадцать каменчан в прошлом году стали фигурантами уголовных дел. Они получали пособие по безработице и работали одновременно. /7
- Глубокая очистка Глубокой. На расчистку реки Глубокой потратят более 36 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. /10
- Красота не требует жертв. А вы какими шампунями свою собачку моете? Своими? А когти когда стригли? Никогда? А уши часто ей чистите? Никогда так не делали? Вот и неправильно. Вам срочно в грумерский салон! /12