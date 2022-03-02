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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 9-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.

Читайте в номере:

  • Меры отменили. Измученный пандемией и санкциями бизнес Дона попросил губернатора отменить противоковидные меры. Совпадение или нет, но с 1 марта практически все ограничения, кроме масок, больше не действуют. Нет работы на удаленке, нет дистанции, а заведения общепита открыты на сто процентов. /2
  • Льготу на проезд заменят деньгами. В Ростовской области решили монетизировать право бесплатного проезда для некоторых категорий льготников./3
  • Сорок родились, сто двадцать семь умерли. Как меняется население Каменска согласно подсчетам Ростовстата. /9
  • Что будет с картами? Как санкции отразятся на наших платежных возможностях. »4-5
  • У мошенников новая схема обмана. Мошенники придумали, как выманивать деньги у граждан в связи с западными санкциями. Попытки надурить каменчан уже были. /6
  • Из безработных в мошенники. Двадцать каменчан в прошлом году стали фигурантами уголовных дел. Они получали пособие по безработице и работали одновременно. /7
  • Глубокая очистка Глубокой. На расчистку реки Глубокой потратят более 36 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. /10
  • Красота не требует жертв. А вы какими шампунями свою собачку моете? Своими? А когти когда стригли? Никогда? А уши часто ей чистите? Никогда так не делали? Вот и неправильно. Вам срочно в грумерский салон! /12

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 марта!

Автор: 02.03.2022
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