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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону за прошедшие сутки заболели ковидом 2506 человек

На Дону за прошедшие сутки заболели ковидом 2506 человек

здоровье

На Дону за прошедшие сутки заболели ковидом 2506 человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 1 на 2 марта заболели ковидом еще 2506 человек (с 28 февраля на 1 марта – 2668).

По состоянию на 2 марта, показатель заболеваемости коронавирусом составил 7749 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,81. Загруженность коечного фонда – 61,2%. На данный момент в регионе болеют 31784 человека: 3024 проходят лечение в ковидных госпиталях, 28761 амбулаторно. Каменск занимает 15 строчку по заболеваемости среди 55 городов и районов региона – с 1 на 2 марта в городе заболели 50 человек (днем ранее 71). 

За прошедшие сутки в регионе скончались еще 22 человека с COVID-19: четыре женщины в возрасте от 76 до 87 лет, и 18 мужчин – от 62 до 82 лет. За весь период в области выздоровели 284223 человека, за сутки – 6321.

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