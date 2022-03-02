По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 1 на 2 марта заболели ковидом еще 2506 человек (с 28 февраля на 1 марта – 2668).

По состоянию на 2 марта, показатель заболеваемости коронавирусом составил 7749 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,81. Загруженность коечного фонда – 61,2%. На данный момент в регионе болеют 31784 человека: 3024 проходят лечение в ковидных госпиталях, 28761 амбулаторно. Каменск занимает 15 строчку по заболеваемости среди 55 городов и районов региона – с 1 на 2 марта в городе заболели 50 человек (днем ранее 71).

За прошедшие сутки в регионе скончались еще 22 человека с COVID-19: четыре женщины в возрасте от 76 до 87 лет, и 18 мужчин – от 62 до 82 лет. За весь период в области выздоровели 284223 человека, за сутки – 6321.