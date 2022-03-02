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Малый и средний бизнес освобожден от проверок до конца года
Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил 2 марта о новых мерах поддержки для бизнеса в рамках мер по поддержанию экономики.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на М. Мишустина, сообщает о том, что правительство РФ введет мораторий на плановые проверки ИП (индивидуальных предпринимателей), среднего и малого бизнеса с 10 марта и до конца года,
Среди мер поддержки бизнеса также предполагается:
- продлить сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне;
- запустить новый этап амнистии капитала — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты: фьючерсные, опционные и другие контракты;
- выделить пять миллиардов рублей на субсидирование кредитов, выданных сельхозпроизводителям;
- направить более шести миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.
Некоторые меры касаются IT-сферы. Правительство намерено:
- освободить их на три года от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами;
- предоставить сотрудникам IT-компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалистам в возрасте до 27 лет — получать отсрочку от призыва на военную службу;
- распространить налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств.