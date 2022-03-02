Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил 2 марта о новых мерах поддержки для бизнеса в рамках мер по поддержанию экономики.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на М. Мишустина, сообщает о том, что правительство РФ введет мораторий на плановые проверки ИП (индивидуальных предпринимателей), среднего и малого бизнеса с 10 марта и до конца года,

Среди мер поддержки бизнеса также предполагается:

продлить сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне;

запустить новый этап амнистии капитала — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты: фьючерсные, опционные и другие контракты;

выделить пять миллиардов рублей на субсидирование кредитов, выданных сельхозпроизводителям;

направить более шести миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Некоторые меры касаются IT-сферы. Правительство намерено: