Магазины сети re:Store были закрыты, чтобы оценить ситуацию на рынке, сообщили в компании.

2 марта стало невозможно купить что-либо на официальном сайте Apple в России, а также на сайте официального партнера компании re:Store. Магазины ретейлера re:Store также были закрыты. В этот же день Apple сообщила, что прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу сервисов, в частности Apple Pay.

Позже компания Applе выступила с сообщением о том, что закрытие магазинов re:Store носит временный характер, и в ближайшее время они продолжат работу в штатном режиме.