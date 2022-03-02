общество
Какой сегодня день: даты и события 2 марта
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 марта 2022 года.
- Международный день спички. Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.
- День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России. Чудотворец и священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея России, происходил из донских казаков. По свидетельству самого патриарха, он был вначале священником в городе Казани при гостинодворской церкви во имя святителя Николая. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. В 1589 году он был хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.
Во время служения будущего патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и совершавшихся от нее чудесах.
- День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Дата по старому стилю: 17 февраля.
В этот день поминали двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.
Благодаря своему прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди.
Впрочем, краденое разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось – это указывало на вора.
Знаменательные даты и события
- 1796 Наполеон Бонапарт назначен командующим французской армией
- 1837 Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта»
- 1911 В Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого
- 1930 Опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов»
- 1983 День рождения компакт-диска — продемонстрирован первый компакт-диск
Персоны
- 1796 — 1855
Николай I
российский император (1825-1855)
- 1878 — 1929
Василий Зверев
епископ Русской Православной церкви
- р. 1931
Михаил Горбачев
советский и российский политик, общественный деятель, единственный президент СССР
- р. 1938
Вячеслав Зайцев
советский и российский модельер, живописец, график
- 1947 — 1989
Юрий Богатырев
советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- р. 1969
Михаил Пореченков
российский актер, продюсер, режиссер, телеведущий, Народный артист РФ