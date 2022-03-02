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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 2 марта

Какой сегодня день: даты и события 2 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 марта

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 марта 2022 года.

  • Международный день спички. Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.
  • День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России. Чудотворец и священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея России, происходил из донских казаков. По свидетельству самого патриарха, он был вначале священником в городе Казани при гостинодворской церкви во имя святителя Николая. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. В 1589 году он был хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.
    Во время служения будущего патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и совершавшихся от нее чудесах.
  • День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Дата по старому стилю: 17 февраля.
    В этот день поминали двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.
    Благодаря своему прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди.
    Впрочем, краденое разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось – это указывало на вора.

Знаменательные даты и события

  • 1796 Наполеон Бонапарт назначен командующим французской армией
  • 1837 Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта»
  • 1911 В Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого
  • 1930 Опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов»
  • 1983 День рождения компакт-диска — продемонстрирован первый компакт-диск

Персоны

  • 1796  — 1855
    Николай I
    российский император (1825-1855)
  • 1878  — 1929
    Василий Зверев
    епископ Русской Православной церкви
  • р. 1931
    Михаил Горбачев
    советский и российский политик, общественный деятель, единственный президент СССР
  • р. 1938
    Вячеслав Зайцев
    советский и российский модельер, живописец, график
  • 1947  — 1989
    Юрий Богатырев
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1969
    Михаил Пореченков
    российский актер, продюсер, режиссер, телеведущий, Народный артист РФ

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