Данный комплекс упражнений подойдет в качестве профилактика легочных болезней и постковидной реабилитации органов дыхания.

По мнению инструктора-методиста центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Краснодарского края Надежды Зюзиной, тренинг легких – хороший метод для борьбы с повышенным давлением и аритмией, восстановления нервной системы, работы сердца и сосудов. Дыхательная гимнастика увеличивает газообмен в легких, улучшает подвижность грудной клетки. С ее помощью укрепляется дыхательная и аксиальная мускулатура, увеличивается питание тканей, повышается толерантность к физической нагрузке и общая сопротивляемость организма.

Предложенный блок полезных и несложных дыхательных упражнений должен проводиться в течение дня (2-3 раза), через 2 часа после еды и в исходном положении лежа на спине.