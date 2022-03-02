Инструктор из Краснодарского края посоветовала тренировку для дыхания
Данный комплекс упражнений подойдет в качестве профилактика легочных болезней и постковидной реабилитации органов дыхания.
По мнению инструктора-методиста центра общественного здоровья и медицинской профилактики минздрава Краснодарского края Надежды Зюзиной, тренинг легких – хороший метод для борьбы с повышенным давлением и аритмией, восстановления нервной системы, работы сердца и сосудов. Дыхательная гимнастика увеличивает газообмен в легких, улучшает подвижность грудной клетки. С ее помощью укрепляется дыхательная и аксиальная мускулатура, увеличивается питание тканей, повышается толерантность к физической нагрузке и общая сопротивляемость организма.
Предложенный блок полезных и несложных дыхательных упражнений должен проводиться в течение дня (2-3 раза), через 2 часа после еды и в исходном положении лежа на спине.
- Ноги согнуты в коленях, одна рука лежит на передней поверхности грудной клетки, другая на животе — чуть выше пупка. Диафрагмальное дыхание выполняется носом на раз-два, при этом живот надувается как шарик. Затем выполняется медленный и плавный выдох через рот, мышцы живота втягиваются. На выдохе губы желательно складывать трубочкой.
- На вдохе одновременно сжать пальцы рук в кулак, потянуть носочки на себя, на выдохе вернуться в исходное положение.
- Ноги согнуты в коленях, руки лежат на бедрах. На вдохе развернуть плечи, прогнуться в грудном отделе, на выдохе руки скользят по бедрам к коленям. Повторить 6-8 раз. Упражнение способствует растяжению мышц спины, укреплению мышц живота, улучшает вентиляцию легких в нижних отделах.
- Руки к плечам. Выполнить круговые движения в плечевых суставах: 4 раза вперед, 4 — назад. Движения выполняются в большом объеме, дыхание — произвольное. Повторить по 2 раза в каждую сторону.
- Поднять одну руку и потянуться на вдох, на выдох вернуться в исходное положение. Выполнять 5-6 раз.
- Руки согнуты в локтях и приведены к плечам. На вдохе развести локти в стороны, слегка прогнуться в грудном отделе, на выдохе опустить локти вниз. Повторить 6-8 раз. Упражнение способствует расправлению нижних и боковых участков легких.
- Сгибание и разгибание ног в коленях. Переступая мелкими шагами по полу, постепенно увеличиваем темп и время — от 10 до 40 секунд. Дыхание — произвольное.
- Лежа на правом боку, руку кладем под голову, левая рука укладывается на живот. Выполняется вдох животом и выдох, живот втягиваем. Упражнение дает хорошую возможность для расправления легких в нижних отделах. Делать 5-6 раз.
- Ноги согнуты в коленях, руки лежат вдоль туловища. Выполнить вдох, а на выдохе наклонить колени в левую сторону. Затем возвращаемся в исходное положение. Повторить 6-8 раз. Упражнение способствует улучшению подвижности позвоночника и грудной клетки, укрепляет мышцы живота, восстанавливает нижние отделы легких.
- Руки поднять через стороны вверх — вдох, потянуться и вернуться в исходное положение — выдох.