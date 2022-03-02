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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ежедневно в Ростовскую области прибывает около пяти тысяч жителей Донбасса

За двое суток в Россию прибыло более девяти тысяч жителей Донбасса

новости

Ежедневно в Ростовскую области прибывает около пяти тысяч жителей Донбасса

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2 марта за сутки через пункты пропуска границу пересекли свыше 4 900 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса.

За предыдущие сутки, 1 марта, границу пересекли свыше пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

В этот же день в автомобильные пункты пропуска Матвеев-Курган и Донецк Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской Народных Республик в Российскую Федерацию. 

На данный момент они разместились в одной из гостиниц Ростова-на-Дону. Сколько времени они пробудут в Донской столице неизвестно.

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