2 марта за сутки через пункты пропуска границу пересекли свыше 4 900 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса.

За предыдущие сутки, 1 марта, границу пересекли свыше пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

В этот же день в автомобильные пункты пропуска Матвеев-Курган и Донецк Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской Народных Республик в Российскую Федерацию.

На данный момент они разместились в одной из гостиниц Ростова-на-Дону. Сколько времени они пробудут в Донской столице неизвестно.