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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Apple прекращает в России продажи своей продукции 

Apple прекращает в России продажи своей продукции 

технологии

Apple прекращает в России продажи своей продукции 

Опубликовано

Компания Apple заявила, что прекращает продажу своих товаров в России и останавливает работу всех своих сервисов.

Популярные интернет-магазины еще торгуют имеющейся у них в наличии продукцией Apple, но на официальном сайте компании уже невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для «умного» дома.
Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. В Apple Maps отключили демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан, сообщает ТАСС.

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