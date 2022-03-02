Компания Apple заявила, что прекращает продажу своих товаров в России и останавливает работу всех своих сервисов.

Популярные интернет-магазины еще торгуют имеющейся у них в наличии продукцией Apple, но на официальном сайте компании уже невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для «умного» дома.

Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. В Apple Maps отключили демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан, сообщает ТАСС.