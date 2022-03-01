По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 28 февраля на 1 марта в регионе заболели ковидом 2668 человек (с 27 на 28 февраля – 2963).

По состоянию на 1 марта общее количество зарегистрированных больных с COVID-19 в регионе составило 323862 человека. Показатель заболеваемости коронавирусом – 7706 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,88. Загруженность коечного фонда – 63,5%. На данный момент в области проходят лечение 35621 человек: 3136 в ковидных госпиталях, 32485 амбулаторно.

Тенденцию к снижению заболеваемости демонстрируют вчерашние лидеры: Ростов (615 чел. за сутки), Волгодонск (132), Таганрог (132), Шахты (113), Новочеркасске (105). Каменск сегодня на 9 месте и, увы, показывает небольшой рост заболевших – 71 новый ковидный больной за сутки (днем ранее 68).

С 28 февраля на 1 марта в регионе скончались 18 человек с COVID-19: 3 женщины в возрасте от 67 до 89 лет, 15 мужчин – от 44 до 87 лет.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведен 3141 тест на коронавирусную инфекцию, охват населения тестированием на 100 тыс. населения – 316,45.