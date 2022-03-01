Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают Донбасс.

Как передаёт «Российская газета», все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка (ДНР) в сторону границы РФ.

Сообщается, что представители СММ ОБСЕ по планам должны пересечь КПП «Успенка» на границе с РФ. По информации издания, аналогичная информация поступает из Луганска.

ТАСС также сообщает, что автомобили ОБСЕ отправились от офиса миссии на улице газеты «Луганская правда» и выдвинулись в сторону КПП «Изварино-Донецк». По информации близкого к миссии источника, ожидается, что колонна прибудет в Каменск-Шахтинский.