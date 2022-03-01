Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Дать пояснения по поводу выплат Р. Кадыров пожелал, чтобы опровергнуть информацию, распространяемую украинскими националистами о том, что семья погибших военных выплатят всего лишь по 11 тыс. руб.

«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей — это фейковая информация. На самом деле, в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета», — заявил Р. Кадыров.