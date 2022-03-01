Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семьям российских военных, погибших на Украине, выплатят по 2 млн. руб.

Семьям российских военных, погибших на Украине, выплатят по 2 млн. руб.

новости

Семьям российских военных, погибших на Украине, выплатят по 2 млн. руб.

Опубликовано

Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Дать пояснения по поводу выплат Р. Кадыров пожелал, чтобы опровергнуть информацию, распространяемую украинскими националистами о том, что семья погибших военных выплатят всего лишь по 11 тыс. руб.

«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей — это фейковая информация. На самом деле, в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета», — заявил Р. Кадыров.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике новости

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

происшествия

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Началась специальная военная операция в Донбассе

Минобороны РФ заявило, что не наносят удары по украинским городам

власть

ВСУ нанесли удар по аэродрому в Миллерове

Реклама
Вверх