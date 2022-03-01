Росавиация продлевает запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты страны, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает ТАСС.

Тем временем РЖД назначат шесть дополнительных поездов из городов юга России.

«РЖД готовы предоставить сегодня 4 800 дополнительных мест в поездах из городов юга России, назначено шесть дополнительных поездов. Завтра будет предоставлено 8 000 мест и назначено девять дополнительных поездов», — заявили в РЖД.