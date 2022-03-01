Соответствующее постановление утверждено и подписано 28 февраля и начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО.

Из-за стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, с 1 марта на Дону возобновляется плановая медицинская помощь, хотя диспансеризация и профосмотры пока остаются под запретом.

Разрешается проведение:

– официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

– дополнительных занятий (кружков, секций) в очном формате;

– выставок;

– концертов и выступления музыкальных коллективов и исполнителей;

– зрелищно-развлекательных мероприятий (с 6.00 до 23.00). А также работа в общепите танцевальных залов.

Заполняемость концертных залов и кинотеатров допускается на 75%, в общепите – до 100% от их расчетной вместимости.

Кроме того, отменяется требование на перевод на дистанционную работу 30% сотрудников госорганов РО, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

К числу медицинских документов, по которым возможен доступ в различные учреждения и организации, теперь отнесен положительный результат теста на антитела к COVID-19.

Если у дончан возрастной категории 60+ есть такой документ, им можно отказаться от самоизоляции и работе на дистанции.