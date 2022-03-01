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На Дону отменяется ряд ограничений, принятых из-за ковида
Соответствующее постановление утверждено и подписано 28 февраля и начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО.
Из-за стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, с 1 марта на Дону возобновляется плановая медицинская помощь, хотя диспансеризация и профосмотры пока остаются под запретом.
Разрешается проведение:
– официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
– дополнительных занятий (кружков, секций) в очном формате;
– выставок;
– концертов и выступления музыкальных коллективов и исполнителей;
– зрелищно-развлекательных мероприятий (с 6.00 до 23.00). А также работа в общепите танцевальных залов.
Заполняемость концертных залов и кинотеатров допускается на 75%, в общепите – до 100% от их расчетной вместимости.
Кроме того, отменяется требование на перевод на дистанционную работу 30% сотрудников госорганов РО, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.
К числу медицинских документов, по которым возможен доступ в различные учреждения и организации, теперь отнесен положительный результат теста на антитела к COVID-19.
Если у дончан возрастной категории 60+ есть такой документ, им можно отказаться от самоизоляции и работе на дистанции.