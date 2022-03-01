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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 марта

Какой сегодня день: даты и события 1 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 марта

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 марта 2022 года.

  • Всемирный день гражданской обороны. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day).
    В 1931 году по инициативе нескольких государств в Париже была основана «Ассоциация Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах. Основателем выступил французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль.
    Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. — МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 59 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей. Работа МОГО организуется Генеральной ассамблеей, Исполнительным советом и Секретариатом.
    Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО — с целью привлечь внимание мировой общественности к значению Гражданской защиты и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями.
    День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.
  • Ярилин день. Дата по старому стилю: 16 февраля. Ярило — бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало нового года, а первые дни марта так и назывались — Ярилиными днями.
    От солнца земля нагревается — «ярится», к нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы — солнечные лучи. Пора было приступать к сельскохозяйственным работам, поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».
    Ярило был не только богом солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. А бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки — чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

Знаменательные даты и события

  • 1555 Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний
  • 1873 Ремингтон начал производство первой пишущей машинки
  • 1996 Основан космодром «Свободный»
  • 2000 Бой в Аргунском ущелье, когда погибла целая рота псковских десантников
  • 2020 В России принят Закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести»

Персоны

  • 1445  — 1510
    Сандро Боттичелли
    итальянский живописец эпохи Возрождения
  • 1874  — 1953
    Александр Остужев
    русский и советский актер, Народный артист СССР
  • 1909  — 1973
    Лев Арцимович
    советский физик, академик
  • 1917  — 2004
    Нина Сазонова
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
  • 1932  — 1971
    Изольда Извицкая
    советская актриса театра и кино
  • р. 1937
    Евгений Дога
    советский и молдавский композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР
  • р. 1948
    Ирина Купченко
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • 1956  — 1995
    Владислав Листьев
    советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ
  • р. 1963
    Томас Андерс
    немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист группы «Modern Talking»

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